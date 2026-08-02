Археологи нашли в горах Адыгеи захоронения протомеотов с бронзовыми артефактами

Археологи изучили обнаруженный на Азишском хребте в Адыгее протомеотский могильник и выявили 22 захоронения с бронзовыми и металлическими артефактами. Исследования проводили в рамках изучения археологического комплекса «Азишский-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: max.ru / muratkumpilov Фото: max.ru / muratkumpilov

Работы продолжили после раскопок кургана «Азишский-16», который относится к эпохе энеолита — ранней бронзы. В 2023 году специалисты обнаружили в нем протомеотский могильник, где были найдены 22 захоронения, богатые бронзовыми и металлическими предметами. Радиоуглеродный анализ показал, что люди, погребенные на этом участке, жили примерно в X–IX веках до нашей эры.

По данным исследователей, памятник связан с другими объектами на горной территории Адыгеи и показывает связь древних жителей региона с Закавказьем. Ученые считают, что это может свидетельствовать о прохождении через территорию древнего торгового пути.

Артефакты, обнаруженные в кургане, также позволили предположить наличие рядом древнего поселения. Последующие раскопки подтвердили эту версию. В прошлом году специалисты начали изучение комплекса, расположенного рядом с могильником. На территории нашли четыре небольших и один крупный очаг.

Исследования показали, что в могильнике были захоронены не воины, а охотники и скотоводы. В очагах обнаружили костяную охотничью стрелу, орнаментированную керамику и кости животных. Эти находки позволили изучить особенности промысла и состав стада домашних животных.

Ученые установили, что протомеоты, проживавшие в горной части Адыгеи, занимались разведением крупного и мелкого рогатого скота. В их хозяйстве были овцы, горные козлы, косули, кабаны и небольшие лошади.

Для более детального изучения образа жизни древних жителей специалисты провели флотацию — промыв культурного слоя, который позволяет выделить остатки растений, выращиваемых и использовавшихся протомеотами.

Исследования проходят в рамках проекта «Северный Кавказ в эпоху поздней бронзы и раннего железного века: люди, кони, металл», получившего поддержку Российского научного фонда. Руководителем проекта является доктор исторических наук Анатолий Канторович. В Адыгее работы проводят под руководством доктора исторических наук Владимира Эрлиха, сотрудника Государственного музея искусства народов Востока.

Мария Удовик