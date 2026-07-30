Цены производителей на бензин в Нижегородской области за июнь выросли на 8%

На 8,2% выросли цены производителей на автомобильный бензин в Нижегородской области в июне 2026 года по сравнению с маем. В среднем по России они стали выше на 6,9%, подсчитал Росстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Среди регионов с наиболее заметным ростом официальный орган статистики приводит Пермский край (на 28,6%), Татарстан (на 12,7%), Сахалинскую (на 12%) и Волгоградскую (на 9,3%) области.

Стоимость топлива на АЗС Нижегородской области в июне в среднем выросла на 7% (до 71,98 руб. за литр). В том числе бензин марки АИ-92 — на 7,7% (до 68,52 руб.), марки АИ-95 — на 7% (до 73,62 руб.), марки АИ-98 — на 1,4% (до 94,62 руб.), дизель — на 6,3% (до 80,11 руб.).

Вместе с тем на неделе с 21 по 27 июля по сравнению с предыдущей после роста стоимость бензина продолжила снижаться. В целом топливо на АЗС подешевело на 1,65% (до 74,30). Бензин марки АИ-92 — на 3,1% (до 69,13 руб.), марки АИ-95 — на 0,7% (до 77,28 руб.), дизель — на 3% (до 79,45 руб.). При этом бензин марки АИ-98 подорожал на 0,3% (до 96,25 руб.).

Галина Шамберина