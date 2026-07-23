Бензин АИ-92 и дизель подешевели в Нижегородской области к 20 июля
Снижение стоимости бензина АИ-92 и дизельного топлива в Нижегородской области зафиксировал Росстат на неделе с 14 по 20 июля. По сравнению с предыдущей неделей бензин этой марки подешевел на 1% (до 71,37 руб. за литр), дизель – на 0,6% (до 81,98 руб.).
Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ
В среднем нефтепродукты на исследуемых АЗС региона подорожали на две копейки, или 0,02%. В том числе бензин марки АИ-95 подорожал на 0,8% (до 77,84 руб.), марки АИ-98 – на 0,3% (до 95,92 руб.).