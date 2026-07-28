Саратовская облдума проверит действенность законов

Депутаты Саратовской областной думы предложили поправки в региональное законодательство о парламентском контроле. Подробности сообщила пресс-служба органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Саратовской облдумы Фото: Пресс-служба Саратовской облдумы

Изменения затрагивают законы о парламентском контроле и о Саратовской областной думе, а также регламент законодательного собрания и положение о мониторинге правоприменения. 28 июля проекты рассмотрели на заседании рабочей группы комитета по госстроительству и местному самоуправлению. Инициатива разработана в связи с изменениями в структуре аппарата регионального парламента.

Согласно предлагаемым нормам, мониторинг правоприменения будет осуществляться профильными комитетами на основании утвержденных планов работы. По итогам проверки будут готовить отчеты с выявленными проблемами и рекомендациями по совершенствованию законодательства. Поправки также корректируют определение мониторинга. Председатель рабочей группы Сергей Овсянников («Едина Россия») объяснил: мониторинг — это «комплексная плановая деятельность профильных комитетов в пределах их полномочий по сбору, обобщению, анализу и оценке практики применения законов».

На основании полученных данных депутаты смогут принимать решения о необходимости изменения, отмены или принятия новых нормативных актов. Право инициировать процедуру мониторинга получат депутаты, депутатские группы и фракции, губернатор, а также органы государственной власти. Пакет законопроектов вынесли на рассмотрение профильного комитета.

Дарья Васенина