В Башкирии ожидаются дождь, гроза и туман

28 июля в Башкирии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь, гроза, сообщает Башгидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный, южный, 4–9 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью понизится до +19…+24°, в восточных районах — до +14°, днем повысится до +29…+34°.

Ночью и утром на некоторых участках дорог будет туман, видимость из-за которого сократится до 500 м — 1 км.

В Уфе синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. Подует юго-восточный, южный ветер, 4–9 м/с. Столбик термометра ночью опустится до +21…+23°, днем поднимется до +31…+33°.

Майя Иванова