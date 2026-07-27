Депутат Заксобрания Петербурга отчитался о доходе в 226 млн рублей

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Рассудов в 2025 году заработал 226 млн рублей, следует из предвыборной декларации. Сведения о доходах и имуществе парламентария опубликованы на сайте Горизбиркома. На счетах кандидата на момент подачи отчета оставалось 4 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Рассудов в 2025 задекларировал доход в 226 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Александр Рассудов в 2025 задекларировал доход в 226 млн рублей

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По данным избиркома, у господина Рассудова девять объектов недвижимости, в том числе четыре земельных участка и две квартиры в Петербурге. Еще на него оформлен внедорожник Range Rover 2025 года. Также коммунист уведомил избирком, что его супруга владеет апартаментами и машино-местом в Испании.

В 2022 году депутат Рассудов задекларировал доход в размере 106 млн рублей. В последний раз информацию о доходах и имуществе парламентария опубликовало петербургское отделение КПРФ. Декларации народных избранников ежегодно размещали на сайте Заксобрания, однако с весны 2023 года чиновников и депутатов освободили от обязанности публично рассказывать о своих финансах.

До избрания Рассудов работал в сфере недвижимости. Так, с 2007 года сотрудничал с одной из крупнейших строительных компаний региона ГК «Лидер Групп». С 2015 года он занимал пост председателя совета директоров и отвечал за стратегические вопросы развития. В 2016 году он избрался в Законодательное собрание Петербурга. Трижды становился участником рейтингов Forbes по самому высокому доходу среди чиновников и депутатов. Так, в 2017 году совокупный доход его семьи, по данным издания, составлял 785 млн рублей. В последующие годы суммы в декларациях господина Рассудова сокращались.

На сентябрьских выборах депутат Рассудов баллотируется в городской парламент в составе общегородской части списка от КПРФ под третьим номером.

Константин Леньков