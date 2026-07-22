Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отчитался о доходе в 5 млн рублей

За 2025 год глава Мурманской области Андрей Чибис заработал 5,1 млн рублей, следует из данных о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы, опубликованных на сайте Центризбиркома. Господин Чибис баллотируется в нижнюю палату парламента в составе региональной группы кандидатов №42, в которую входит Мурманская область и Республика Карелия. На момент передачи отчета в ЦИК на счетах господина Чибиса оставалось 7,2 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно данным ЦИК, семья главы региона по-прежнему владеет недвижимостью в Испании

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Согласно данным ЦИК, семья главы региона по-прежнему владеет недвижимостью в Испании

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В собственности губернатора Чибиса находятся три земельных участка в Мурманской области и две квартиры в Москве. Также на него записаны нежилые помещения, здания и сооружения в Мурманской области и Москве. В гараже у него внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250 BlueTEC 4MATIC, а также квадроцикл BRP Can-Am Outlander 800R X-MR EFI и снегоход Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD.

Согласно данным ЦИК, семья главы региона по-прежнему владеет недвижимостью в Испании. Чета Чибис приобрела таунхаус площадью 176 кв. м в 2012 году за 300 тыс. евро.

По сравнению с 2021 годом (позже чиновники и депутаты получили право не рассказывать о своем заработке публично, — «Ъ») декларация губернатора области практически не изменилась. Тогда он отчитался о доходе в 3,7 млн рублей.

Самым богатым кандидатом в партсписках «Единой России» стал совладелец НОВАТЭКа Леонид Симановский. За 2025 год он заработал 5,96 млрд рублей. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Единороссы рассказали о нажитом».

Константин Леньков