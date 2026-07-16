Ставропольское УФАС оштрафовало Совкомбанк за спам-рассылку

Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало Совкомбанк на 400 тыс. руб. за рассылку рекламных сообщений без согласия абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе проверки банк предъявил документ, который, по его версии, подтверждал согласие клиента на получение рекламы. Однако выяснилось, что речь шла о согласии на обработку персональных данных — оно не может служить основанием для рекламной рассылки.

УФАС выявило нарушение требований закона о рекламе. Согласно действующему законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при наличии предварительного согласия абонента.

Мария Хоперская