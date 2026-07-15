Дело о попытке сбыта крупной партии наркотиков в Уфе направили в суд

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело троих местных жителей, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с января 2024 года по февраль текущего года обвиняемые вместе с другими участниками преступления продавали синтетические наркотики в Уфе.

В феврале подозреваемых задержали при попытке разместить очередную крупную партию наркотиков в тайниках в Октябрьском районе Уфы. Наркотики изъяли.

В обеспечительных целях на автомобиль и банковские счета соучастников наложен арест.

Материалы дела в отношении их сообщников выделены в отдельное производство.

Майя Иванова