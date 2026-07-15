Бизнесмен из Пензы предстанет перед судом в Энгельсе из-за аптечной вывески

Прокуратура города Энгельса Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Пензы. Орган предварительного следствия инкриминирует мужчине покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

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Следствие полагает, что коммерсант в сфере фармакологии разработал схему обогащения за счет правообладателей известного бренда. В период с марта по май 2024 года обвиняемый сфальсифицировал документы. Эти бумаги якобы подтверждали наличие у него исключительных прав на дизайн вывески аптеки. Именно эти подложные сведения стали основой для его требований.

Используя подложные сведения, фигурант направил исковые заявления в суды общей юрисдикции Саратовской и Пензенской областей, а также Республики Мордовия. С каждого из участников рынка он потребовал по 500 тыс. руб. в качестве компенсации за мнимое нарушение. Общая сумма его незаконных притязаний составила 1,5 млн руб.

Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось. Суды по результатам рассмотрения гражданских дел вынесли решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Уголовное дело будет направлено в Энгельсский районный суд Саратовской области для рассмотрения по существу.

Никита Маркелов