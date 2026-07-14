В Башкирии ожидаются грозы, град, порывистый ветер

15 июля в Башкирии ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, в северных районах — сильные. Башгидрометцентр местами прогнозирует грозы, днем локально — град.

Ветер будет юго-западный, 3–8 м/с, днем местами порывы достигнут 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит+13…+18°, днем потеплеет до +22…+27°.

Ночью и утром дороги местами накроет туман, видимость сократится до 500 м и менее.

В Уфе ожидается облачная погода, кратковременные дожди, местами — грозы. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +14…+16°, днем — поднимется до +22…+24°.

Майя Иванова