Зубы вымерших 50 млн лет назад рыб нашли на юге Курской области

В южной части Курской области были найдены зубы вымерших костных рыб рода Пикнодус (лат. Pycnodus, с греч. «наполненный зубами»). Пикнодонтообразные пережили массовое вымирание около 66 млн лет назад, но постепенно сокращались в разнообразии и окончательно исчезли в среднем–позднем эоцене около 50 млн лет назад. Об этом рассказали в паблике «Курское палеонтологическое сообщество» в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / paleo_kursk Фото: vk.com / paleo_kursk

Пикнодонтообразные представляли собой небольших рыб длиной около 20-30 см с высоким, сильно сжатым с боков телом. Визуально они напоминали современных рыб-ангелов или рыб-бабочек. Их зубы предназначались для дробления твердой пищи.

«Пикнодусы существовали в основном в теплых мелководных морях древнего океана Тетис. Ископаемые остатки находят в Италии, Египте, Северной Африке, Индии, Англии, Бельгии, России»,— уточнили в паблике.

Около месяца назад в сообществе также рассказали, что весной в районе Старого Оскола в Белгородской области удалось найти пару зубов гребнезубых акул, которые могут принадлежать виду Notidanodon lanceolatus. Ископаемые останки гребнезубых акул известны начиная с отложений Юрского периода (около 150 млн лет). В Курской области фиксировали находки возрастом около 100-110 млн лет.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что специалисты НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета обнаружили в облцентре фрагменты гончарной посуды местных мастеров XVIII–XIX веков, в том числе с зеленой, желтой и коричневой поливой, а также обломок лепного сосуда эпохи бронзы.

Денис Данилов