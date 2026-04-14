Курские археологи нашли фрагменты поливной керамики и лепного сосуда двух эпох

Специалисты НИИ археологии юго-востока Руси Курского государственного университета обнаружили в облцентре фрагменты гончарной посуды местных мастеров XVIII–XIX веков, в том числе с зеленой, желтой и коричневой поливой, а также обломок лепного сосуда эпохи бронзы. Об этом сообщил на своей странице во «Вконтакте» заместитель губернатора Артем Демидов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Следующая фотография 1 / 4 Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте» Фото: со страницы Артема Демидова в соцсети «ВКонтакте»

Археологические работы велись в марте на участке площадью 1,5 га, расположенном на улице Советской, 3Д. Культурный слой залегал на глубине от 0,4 до 3,1 м. Территория исследования проходит процедуру постановки на государственную охрану.

«Полученные данные позволяют ученым расширить представление о том, как осваивалось правобережье и как развивался город. Ранее эта часть города археологически не изучалась, поэтому открытие имеет большое значение для уточнения археологической карты Курска»,— отметил господин Демидов.

Кабира Гасанова