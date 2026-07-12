На подъезде к Черноморскому побережью образовался многокилометровый затор

На федеральной трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа 12 июля вновь образовался затор в направлении Черноморского побережья. Пробка сохраняется второй день подряд и растянулась на несколько километров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс Карты», движение затруднено на участке от въезда в Горячий Ключ до скалы Петушок. В направлении курортов Черного моря автомобили движутся с низкой скоростью, тогда как в обратную сторону движение остается свободным.

Заторы на этом участке трассы ежегодно возникают в разгар курортного сезона, когда значительно увеличивается поток автомобилей, следующих к побережью Краснодарского края.

Для снижения транспортной нагрузки и повышения безопасности движения на трассе М-4 «Дон» с 30 апреля по 13 сентября 2026 года действуют ограничения для грузового транспорта. Они распространяются на автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 15 тонн.

Ограничения введены на участке от Горячего Ключа до Джубги по пятницам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни с 08:00 до 21:00. В будние дни, а также в ночное время движение грузовых автомобилей осуществляется без ограничений.

Ранее сообщалось, что введенные меры направлены на повышение безопасности дорожного движения в период курортного сезона и сокращение транспортной нагрузки на одном из наиболее загруженных участков федеральной трассы, ведущей к Черноморскому побережью Краснодарского края.

Мария Удовик