На каких заправках в Липецкой области есть бензин

Для жителей Липецкой области доступны две системы мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях в регионе. Одна из них основана на данных волонтеров, которые предоставляют информацию с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Тебойл» и «Газпром».

Сервис пока работает только по Липецку. По данным региональных властей, в ближайшее время появится информация о состоянии АЗС в муниципалитетах. Информация по умолчанию отображается в виде таблицы, но можно переключиться на отображение на карте.

Вторая система работает автоматически как агрегатор данных из независимых открытых источников — сервисов мониторинга АЗС и топливных платежных сервисов. Дополняются сведения сообщениями с мест. ИИ-аналитика сводит источники и отсеивает противоречивые данные. Информация отображается на карте по АЗС всех основных сетей региона.

Сервис доступен двумя способами: на карте или в виде чат-бота в мессенджере «Макс». Если опция поиска АЗС недоступна, в чат-бот следует направить команду /start.

Сервисы работают в тестовом режиме. Для доступа к ним рекомендуют пользоваться браузером «Яндекс» и сетями Wi-Fi.

Денис Данилов