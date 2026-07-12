В Финском заливе во время непогоды погибла сапсерфер, поиски второй женщины продолжаются
В Ломоносовском районе Ленинградской области в акватории Финского залива погибла женщина, поиски еще одной продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Спасатели поисково-спасательного поста «Красная Горка» обнаружили тело одной из них
Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ
По данным ведомства, две женщины без спасательных жилетов вышли на сапбордах в бухту Батарейная у поселка Шепелево и не вернулись на берег. Спасатели поисково-спасательного поста «Красная Горка» обнаружили тело одной из них.
Поиски второй женщины продолжаются. В МЧС напомнили, что при выходе на воду необходимо использовать спасательные жилеты и учитывать погодные условия.
Кроме того, в поселке Лебяжье во время непогоды спасатели эвакуировали мужчину, которого на резиновой лодке едва не унесло в открытое море. Его доставили на берег.
Накануне непогода также вызвала серьезные перебои в работе транспорта. Ливень и шквалистый ветер привели к задержкам электричек и почти двух десятков авиарейсов, а упавшие деревья спровоцировали заторы на ряде городских и областных дорог.