В Финском заливе во время непогоды погибла сапсерфер, поиски второй женщины продолжаются

В Ломоносовском районе Ленинградской области в акватории Финского залива погибла женщина, поиски еще одной продолжаются. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасатели поисково-спасательного поста «Красная Горка» обнаружили тело одной из них

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Спасатели поисково-спасательного поста «Красная Горка» обнаружили тело одной из них

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

По данным ведомства, две женщины без спасательных жилетов вышли на сапбордах в бухту Батарейная у поселка Шепелево и не вернулись на берег. Спасатели поисково-спасательного поста «Красная Горка» обнаружили тело одной из них.

Поиски второй женщины продолжаются. В МЧС напомнили, что при выходе на воду необходимо использовать спасательные жилеты и учитывать погодные условия.

Кроме того, в поселке Лебяжье во время непогоды спасатели эвакуировали мужчину, которого на резиновой лодке едва не унесло в открытое море. Его доставили на берег.

Накануне непогода также вызвала серьезные перебои в работе транспорта. Ливень и шквалистый ветер привели к задержкам электричек и почти двух десятков авиарейсов, а упавшие деревья спровоцировали заторы на ряде городских и областных дорог.

Карина Дроздецкая