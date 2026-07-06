Преподаватель тихорецкого филиала КубГУ осуждена за взятки

Тихорецкий городской суд приговорил бывшего доцента кафедры экономики и менеджмента местного филиала КубГУ к штрафу 2,5 млн руб. за получение взяток от студентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Марина Иманова признана виновной по 28 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Суд установил, что в период с 2019 по 2022 год подсудимая, занимая должность доцента кафедры экономики и менеджмента, получала от студентов денежное вознаграждение в размере от 11 тыс. до 35 тыс. руб. за выставление положительных оценок и зачетов без фактической проверки знаний. Общая сумма незаконно полученных средств составила 575 тыс. руб. Деньги переводились на карту супруга подсудимой, который, по данным следствия, не знал о ее действиях.

В судебном заседании Марина Иманова полностью признала вину. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн руб. с лишением права заниматься педагогической деятельностью в образовательных учреждениях на срок пять лет. Денежные средства, полученные от студентов, конфискованы в собственность государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина