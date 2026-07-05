Главные новости за неделю 29 июня — 5 июля. Кубань, Крым, Адыгея
Федеральные власти выделили Краснодарскому краю резервное топливо.
Рабочая группа по топливообеспечению Кубани разработала единый комплекс мер для стабилизации работы автозаправочных станций (АЗС) в муниципалитетах на период перестройки логистики подвоза нефтепродуктов.
Казаки и участники СВО начали дежурить на АЗС Крымского района. По данным местной администрации, такая практика применяется на нескольких объектах и позволяет ускорять движение очередей, а также пресекать случаи многократной заправки автомобилей для последующей перепродажи топлива.
В Севастополе сохраняется режим временных ограничений электроснабжения, введенный для предотвращения перегрузки энергосистемы за пределами региона и риска аварийных отключений.
На территории аграрного предприятия «Сад-Гигант» в Славянском районе Краснодарского края зафиксировали падение БПЛА.
Украинский беспилотник атаковал автобус с гражданами Белоруссии, следовавший в Анапу через территорию Брянской области.
В Краснодаре введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан.
Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. за мошенничество.
«Единая Россия» утвердила список кандидатов от Краснодарского края на выборы в Государственную думу, включив 13 представителей в региональную группу и выдвинув претендентов по всем одномандатным округам.
В Краснодарском крае стартовала уборка пшеницы. В текущем сезоне аграриям предстоит убрать культуру с площади более 1,6 млн га.
В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов.
В Адыгее пенсионерка скончалась после нападения обезьяны.