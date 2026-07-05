Главные новости за неделю 29 июня — 5 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Федеральные власти выделили Краснодарскому краю резервное топливо.

Рабочая группа по топливообеспечению Кубани разработала единый комплекс мер для стабилизации работы автозаправочных станций (АЗС) в муниципалитетах на период перестройки логистики подвоза нефтепродуктов.

Казаки и участники СВО начали дежурить на АЗС Крымского района. По данным местной администрации, такая практика применяется на нескольких объектах и позволяет ускорять движение очередей, а также пресекать случаи многократной заправки автомобилей для последующей перепродажи топлива.

В Севастополе сохраняется режим временных ограничений электроснабжения, введенный для предотвращения перегрузки энергосистемы за пределами региона и риска аварийных отключений.

На территории аграрного предприятия «Сад-Гигант» в Славянском районе Краснодарского края зафиксировали падение БПЛА.

Украинский беспилотник атаковал автобус с гражданами Белоруссии, следовавший в Анапу через территорию Брянской области.

В Краснодаре введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан.

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова к четырем годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. за мошенничество.

«Единая Россия» утвердила список кандидатов от Краснодарского края на выборы в Государственную думу, включив 13 представителей в региональную группу и выдвинув претендентов по всем одномандатным округам.

В Краснодарском крае стартовала уборка пшеницы. В текущем сезоне аграриям предстоит убрать культуру с площади более 1,6 млн га.

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный после разлива нефтепродуктов.

В Адыгее пенсионерка скончалась после нападения обезьяны.