От Краснодарского края на выборы в Госдуму пойдут 13 кандидатов «Единой России»

«Единая Россия» утвердила список кандидатов от Краснодарского края на выборы в Государственную думу, включив 13 представителей в региональную группу и выдвинув претендентов по всем одномандатным округам. Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского регионального отделения партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам секретаря реготделения Николая Гриценко, регион представлен «достаточно большой командой» кандидатов. В партийном списке фигурируют восемь действующих депутатов Госдумы, в том числе Николай Долуда, Наталья Костенко, Светлана Бессараб, Алексей Ткачев, Сергей Кривоносов, Артем Метелев, Дмитрий Пирог и Валерий Горюханов.

Также в список включены Галина Данильченко, Дарья Дьякова, Юрий Костомаха, Роман Александров и Георгий Титов. Среди них — представители общественных организаций, управленческих проектов и участники специальной военной операции.

По одномандатным округам партия выдвинула, в частности, Игоря Брагарника (49-й округ), Дмитрия Ламейкина (50-й), Галину Головченко (51-й), Ивана Демченко (52-й), Сергея Алтухова (53-й), Константина Затулина (54-й), Алексея Штаничева (55-й), Алексея Езубова (56-й) и Дмитрия Лоцманова (57-й).

В региональном отделении отметили, что среди кандидатов есть как действующие депутаты федерального и регионального уровней, так и новые участники кампании с опытом общественной работы и участия в спецоперации. По словам Гриценко, все кандидаты прошли процедуру предварительного голосования, а этап выдвижения рассматривается как продолжение внутрипартийной кампании.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября с возможностью дистанционного электронного голосования. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 16 июня, тем самым дав старт избирательной кампании. В нижнюю палату парламента избираются 450 депутатов — половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам.

Вячеслав Рыжков