В Адыгее пенсионерка скончалась в результате нападения обезьяны

Прокуратура Тахтамукайского района Адыгеи организовала проверку по факту содержания экзотических животных в частном домовладении после гибели местной жительницы. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По предварительным данным, на территории одного из домовладений в садоводческом товариществе района содержались экзотические животные, в том числе около десяти видов приматов. Как установили правоохранительные органы, 2 июля 2026 года 84-летняя женщина во время кормления белохвостой макаки открыла вольер, после чего животное напало на нее. В результате полученных укусов и значительной кровопотери пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Также, по данным прокуратуры, примат напал на внука погибшей. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

В ходе проверки прокуратура намерена дать правовую оценку законности содержания экзотических животных в частном домовладении. Кроме того, ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами.

Вячеслав Рыжков