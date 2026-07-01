Казаки и участники СВО будут дежурить на АЗС Крымского района

Власти Крымского района Краснодарского края обсудили ситуацию с обеспечением топливом на территории муниципалитета. Об итогах встречи рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По итогам совещания отмечено, что поставки топлива на АЗС осуществляются в штатном режиме. Вместе с тем из-за увеличения спроса, который, по оценке районных властей, вырос примерно в два раза, на заправках введены ограничения на отпуск топлива. Продажа осуществляется по топливным картам, для спецтранспорта, а также непосредственно в топливные баки автомобилей с лимитами от 15 до 30 литров.

В администрации подчеркнули, что приоритетное обеспечение сохраняется для техники, задействованной в системе жизнеобеспечения и безопасности района, включая автомобили скорой помощи, пожарных служб и полиции.

Для регулирования ситуации на АЗС с наибольшими очередями планируется организовать дежурства представителей казачества и участников специальной военной операции. По данным администрации, такая практика уже действует на нескольких объектах и позволяет ускорить движение очередей, а также пресекать случаи многократной заправки автомобилей с целью последующей перепродажи топлива.

Власти также сообщили, что полиция проверяет все поступающие сигналы о незаконной реализации бензина. Жителей призвали сообщать о фактах перепродажи топлива.

Отдельно обсуждается обеспечение сельхозпредприятий, приступивших к уборочной кампании, необходимыми объемами горючего. В числе рассматриваемых решений — выделение отдельной АЗС для обслуживания спецтранспорта и автомобилей по топливным картам, тогда как остальные станции продолжат работу с частными автовладельцами. Решение по этому вопросу пока находится на стадии согласования.

Вячеслав Рыжков