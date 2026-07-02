В Краснодаре ввели новые ограничения на проведение массовых мероприятий

В Краснодаре введены дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в целях обеспечения безопасности граждан. Соответствующее решение принято городской антитеррористической комиссией, сообщили в пресс-службе администрации кубанской столицы.

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Согласно установленным правилам, в городе запрещается проведение массовых, зрелищных и публичных мероприятий в местах, не предназначенных для их организации, а также на объектах, не имеющих действующих паспортов безопасности. Информация о новых требованиях направлена всем хозяйствующим субъектам.

За нарушение решения антитеррористической комиссии предусмотрена административная ответственность. В соответствии с региональным законодательством гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностным лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридическим лицам — от 150 тыс. до 500 тыс. руб.

При этом в Краснодаре сохраняется ранее введенный запрет на проведение на открытых площадках публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий с числом участников свыше 1 тыс. человек. Ограничение действует на основании постановления губернатора Краснодарского края, принятого в августе 2024 года.

Вячеслав Рыжков