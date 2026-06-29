В Севастополе ограничили электроснабжение в нескольких районах

В Севастополе по команде диспетчера Черноморского РДУ введен режим временного ограничения электроснабжения первой и второй очереди до 21:00 и с 21:00 до 0:00. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

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По его словам, мера вынужденная и необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

Ограничения по графику первой очереди до 21:00 действуют в Балаклавском, Гагаринском, Ленинском, Нахимовском районах, а также в Качинском муниципальном округе.

В Балаклавском районе под отключение попали Балаклава (улицы Невская, 40 лет Октября, Ракетная, Крестовского, Веселая, Строительная, Композиторская, Богдана Хмельницкого, Квартальная), села Флотское, Оборонное, Штурмовое, Благодать, поселки Октябрь, Дергачи, Новые Шули, Сапун-гора, Максимова дача, хутор Лукомского, балка Бермана, а также улицы Балаклавское шоссе, Тимма, Абазы, Сапунгорская, Связистов, Каштановая, Предместная, 2-й Обороны, Делегардова балка.

В Гагаринском районе ограничения коснулись Казачьей бухты (улицы Лиговская, Казачья, Военных строителей, Рубежная, мыс Херсонес, бухта Казачья), а также улиц Меньшикова, Глухова, Вакуленчука, Лизы Чайкиной, Репина, площади 50 лет СССР, проспекта Гагарина, улиц Тульской, Павла Дыбенко, Отрадной, Парковой, Летчиков, Адмирала Фадеева, Университетской, Коралловой, проспекта Стрелецкого, улиц Готской, Молодых Строителей, Комбрига Потапова. Также обесточены ТЦ «Лаванда» и ТЦ «Муссон».

В Ленинском районе без света остались Мыс Хрустальный, площадь Восставших, улицы Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6-я Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Новороссийская, Щорса, Кожанова, Коммунистическая, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Загородняя балка, улицы Частника, Щербака, Карантинная балка, Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта.

В Нахимовском районе отключения затронули Инкерман (улицы Советская балка, Раенко, Симферопольское шоссе), Северную сторону и окрестности (Мекензиевы горы, бухта Голландия, улицы Курчатова, Сухарная балка, Береговая, Эскадренная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскинцев, Циолковского), поселок Водоканал, улицы Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, проспект Победы, улицы Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, переулок Терракотовый, улица Колодкина.

В Качинском муниципальном округе ограничения действуют в поселке Кача.

Ограничения по графику второй очереди до 0:00 действуют в Ленинском районе на улицах Стахановцев, Хрусталева, Токарева (и проезда Токарева), Куликово поле, Курганной, Николая Музыки, Шабалина, Соловьева, Генерала Хрюкина, Генерала Острякова, Генерала Лебедя, Гидрографической, а также проспекта Эдельвейсового и ТЦ «SeaMall».

В Гагаринском районе под отключение попадают проспекты Октябрьской Революции, Античный, Столетовский, Готский, улицы Правды, Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, Маринеско, Челнокова, Павла Корчагина, Колобова, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, Бориса Михайлова, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Камышовое шоссе, Молодых строителей, Маячная, Косарева, Парковая, Летчиков, а также Камышовая бухта, Юхарина балка и пляж «Омега».

В Балаклавском районе (Байдарская долина и ЮБК) ограничения затронут села Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, а также поселок Ласпи, мыс Сарыч и Севастопольскую зону ЮБК.

Глава Севастополя призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям и по возможности снизить нагрузку на сеть, не используя мощные электроприборы.

Алина Зорина