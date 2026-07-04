Федеральные власти выделили резервное топливо Краснодарскому краю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел заседание оперативного штаба, посвященное ситуации на топливном рынке региона. Об итогах глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам губернатора, при поддержке федерального центра в край были направлены дополнительные резервы топлива, и в настоящее время его объемы являются достаточными. При этом, как отметил глава региона, ряд автозаправочных станций продолжает работать с перебоями из-за нарушений прежней логистики поставок.

Кондратьев заявил, что в сложившихся условиях требуется «ручное управление» процессами доставки топлива на АЗС с участием отраслевых компаний и региональных властей. Ответственность за организацию разгрузки и поставок на местах, по его словам, возложена на глав муниципалитетов.

Отдельно губернатор подчеркнул, что при текущих объемах топлива в регионе оснований для дефицита нет, а возникающие сложности могут быть связаны либо с недостатками в организации, либо с искусственным ажиотажем.

В приоритетном порядке, как сообщил Кондратьев, обеспечиваются топливом экстренные и коммунальные службы, предприятия жизнеобеспечения и общественный транспорт. Для поддержания порядка на автозаправочных станциях привлечены казаки, волонтеры и дружинники.

Глава региона также сообщил о случаях спекуляции топливом, включая перепродажу из канистр и мест в очередях, назвав такие действия недопустимыми. Власти, по его словам, предпринимают меры для стабилизации ситуации и нормализации работы АЗС.

Вячеслав Рыжков