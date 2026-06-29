Экс-глава Минздрава Кубани Филиппов приговорен к четырем годам колонии

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к четырем годам колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. за мошенничество, пишет «Ъ» .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Евгений Филиппов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд установил, что с ноября 2015 по декабрь 2025 года, занимая должность министра, он через фиктивное трудоустройство на должность заведующего кафедрой Кубанского государственного медицинского университета похитил более 7,5 млн руб. бюджетных средств, выделенных Минздравом РФ.

Отмечается, что экс-министр полностью признал вину и возместил вузу ущерб. По его словам, он был участником научной деятельности кафедры, приезжал на ученые советы и конференции. Однако господин Филиппов не имел отношения к учебной и клинической работе.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Евгений Филиппов был задержан 18 марта 2026 года и взят под арест. В апреле Октябрьский райсуд Краснодара принял решение об обращении активов стоимостью 1,9 млрд руб., принадлежащих экс-министру и его семье, в доход РФ в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Ранее сообщалось, что Владимир Крушельницкий назначен министром здравоохранения Краснодарского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.