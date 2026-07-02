На Кубани разработали меры для стабилизации ситуации с топливом

Рабочая группа по топливообеспечению Краснодарского края, созданная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, разработала единый комплекс мер для стабилизации работы АЗС в муниципалитетах на период перестройки логистики подвоза нефтепродуктов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Администрациям муниципалитетов рекомендовано упорядочить процесс заправки автомобилей: привлечь казаков и волонтеров для поддержания общественной дисциплины, оптимизации работы станций и регулирования транспортных потоков. Одними из первых эти меры начали вводить в Крымском районе и Анапе.

Владельцам АЗС рекомендовано выделить заправки, где в период с 03:00 до 06:00 будет обслуживаться только транспорт экстренных, оперативных и специальных служб, а также коммунальная техника. Кроме того, предложено снять лимиты на отпуск топлива для транспорта, осуществляющего регулярные пассажирские перевозки, и автомобилей региональных операторов по обращению с ТКО.

На внеочередное заседание оперативного штаба Краснодарского края вынесут предложение о полном запрете отпуска любых видов топлива в канистры и иные емкости на всех АЗС.

Краевым органам власти, муниципальным администрациям, а также предприятиям и организациям региона рекомендовано оптимизировать расход нефтепродуктов.

Рабочая группа проводит заседания ежедневно. В ее состав входят представители краевых министерств и ведомств, администраций муниципалитетов и отраслевых компаний.

Алина Зорина