СМИ: БПЛА атаковал автобус, следовавший из Беларуси в Анапу

Украинский беспилотник атаковал автобус с гражданами Белоруссии, следовавший в Анапу через территорию Брянской области. В результате происшествия пострадали два человека, сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным собеседника издания, инцидент произошел 2 июля около 12:00 мск в районе границы Белоруссии и Брянской области, где транспортное средство проходило необходимые процедуры оформления.

Обстоятельства произошедшего и информация о состоянии пострадавших уточняются.

По данным СМИ, в салоне автобуса находились 14 человек: 12 пассажиров и два водителя. В результате удара, как пишут «Известия», ранены два человека. На место происшествия прибыли местные власти, ведутся следственные действия.

В середине июня произошел похожий инцидент. Тогда ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа автобус, в котором ехала на отдых в Геленджик детская футбольная команда из Гомеля (Республика Беларусь). В результате атаки погибла сопровождающая, пострадали дети.

Вячеслав Рыжков