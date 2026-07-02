Акционеры Glorax отказались от выплаты дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Информация опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации.
Согласно решению акционеров, компания не распределила чистую прибыль за 2025 год. В документе отмечается, что Glorax не выплачивает дивиденды в течение двух лет после проведения первичного публичного размещения акций (IPO).
По итогам 2025 года чистая прибыль девелопера по МСФО составила 3,1 млрд руб., что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 27% и достигла 41,3 млрд руб.
Валовая прибыль увеличилась на 14%, до 14,8 млрд руб., а показатель EBITDA — на 36%, до 14 млрд руб. Доля выручки, полученной от региональных проектов, составила 27%.
Glorax — крупная российская федеральная девелоперская группа компаний, специализирующаяся на строительстве жилья, коммерческой недвижимости и социальной инфраструктуры. Была основана в 2014 году, строит объекты преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других регионах России.
Ранее, как сообщал «Ъ Северо-Запад», от выплаты дивидендов за 2025 год отказалась ТГК-1 .