Ставропольские аграрии пожаловались на усложнение оформления льготного дизтоплива

Сельхозпроизводители Ставропольского края столкнулись с существенным усложнением процедуры покупки дизельного топлива по льготным ценам. Для заключения договора теперь необходимо пройти несколько этапов согласования и предоставить поставщику подробную информацию о предприятии, рассказал «Ъ-Кавказ» руководитель одного из крестьянско-фермерских хозяйств региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По его словам, новая схема начала действовать около двух месяцев назад. Теперь решение о заключении договора принимает одна комиссия, после чего другая определяет, будет ли предприятие обеспечено топливом, в каком объеме и в какие сроки. При этом даже подписанный договор не гарантирует получения дизельного топлива.

Собеседник издания отметил, что для оформления заявки необходимо раскрыть значительно больше сведений, чем требуется при обычной коммерческой сделке. Помимо регистрационных документов, поставщик запрашивает информацию о конечных бенефициарах, собственниках, контрагентах, финансовых показателях и производственной деятельности предприятия.

Кроме того, аграрии должны представить детальные расчеты потребности в топливе: площади сельхозугодий, перечень выполняемых работ и нормативы расхода дизельного топлива практически по каждой технологической операции — от обработки почвы до уборки урожая.

По словам руководителя КФХ, пока хозяйства проходят согласования, многие вынуждены покупать дизельное топливо на свободном рынке, где его стоимость достигает 136–140 рублей за литр без учета доставки, тогда как по льготной программе цена составляет около 84 рублей за литр. Однако, по его словам, информации о фактических поставках топлива после прохождения всех процедур пока немного.

Дополнительной проблемой фермеры называют рост стоимости расходных материалов. Так, за последние месяцы цена используемого в сельхозтехнике полусинтетического моторного масла, по оценке собеседника «Ъ-Кавказ», увеличилась примерно вдвое.

Роман Лаврухин