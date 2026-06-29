Чат мобильного приложения ПСБ получил награду Frank Award 2026

Чат мобильного приложения ПСБ получил награду премии Frank Award 2026 «Банковские контакт-центры» в номинации «Лучшая работа чата». По результатам интегральной оценки показателей бенчмарк-исследования 2025 года, которое провела аналитическая и консалтинговая компания Frank RG, работа чата мобильного приложения ПСБ продемонстрировала лучший результат по совокупности показателей доступности, качества решения вопросов и удовлетворенности клиентов среди контакт-центров с активной клиентской базой до 10 миллионов человек.



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Всего в исследовании приняли участие 13 российских банков, формирующих 87,2% рынка. Эксперты изучили тренды дистанционного обслуживания клиентов банков в России, оценили качество услуг и сервиса, а также проанализировали показатели эффективности работы банковских контакт-центов, в том числе с помощью нейротестирований.

По данным аналитиков Frank RG, приоритеты в коммуникациях с банком продолжают смещаться в сторону текстовых каналов. Чат в мобильном приложении остается самым востребованным дистанционным каналом — за 2025 год доля уникальных пользователей чатов увеличилась с 30 до 52%.

«Получение награды Frank Award — это не просто признание наших текущих результатов, а стимул двигаться дальше. Мы последовательно совершенствуем дистанционные каналы обслуживания, чтобы каждый клиент ПСБ мог быстро и комфортно решать любые возникающие вопросы. Особое внимание уделяем развитию чата в мобильном приложении — он становится одним из ключевых каналов коммуникации, и наша задача — обеспечивать стабильно высокий уровень сервиса, отвечать на запросы максимально точно и в кратчайшие сроки», — прокомментировала Наталья Аникина, директор департамента дистанционных продаж и обслуживания клиентов ПСБ.