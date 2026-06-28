Главные новости за неделю 22–28 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре 28 июня работали 55 автозаправочных станций. При этом 47 АЗС временно не отпускают топливо, а еще восемь закрыты на ремонт и ребрендинг.

Из-за роста туристического спроса в Сочи ввели временные ограничения на продажу топлива. Часть АЗС закрыта, для каждого вида горючего и сетей установлены лимиты отпуска на одного покупателя, запрещена продажа в канистры.

В Новороссийске на всех работающих АЗС установили лимиты на продажу бензина и дизеля — из 17 проверенных станций топливо есть на 10, остальные временно закрыты. Администрация города призвала не создавать ажиотаж и не закупать впрок.

В Адыгее ограничивают продажу бензина. Поставки топлива в регионе осуществляются в штатном режиме, а запасы бензина и дизельного топлива у поставщиков соответствуют нормативным показателям. Власти заявляют об отсутствии предпосылок для перебоев с обеспечением.

Авиакомпания «Азимут», являющаяся одним из ключевых перевозчиков юга России и Северного Кавказа, сообщила о существенном дефиците авиационного топлива и резком росте закупочных цен в ряде регионов ЮФО.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника вызвали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. СКР сообщил о начале расследования по факту атаки БПЛА на Краснодарский край в ночь на 28 июня.

В Анапе завершены восстановительные работы на пляжах. Всего для жителей и туристов доступны 68 пляжных территорий. На курорте полностью восстановлены и открыты 8 км песчаных и все галечные пляжи.

Верховный суд Республики Адыгея возглавил Денис Катанандов, назначенный на должность указом президента РФ Владимира Путина от 9 июня 2026 года на шестилетний срок полномочий.

Первомайский районный суд Краснодара на два месяца заключил под стражу 19-летнего обвиняемого в нападении на посетителей торгового центра West Moll. В результате случившегося погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы города Роману Карагодину. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов.