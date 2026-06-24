«Азимут» заявил о проблемах с авиационным топливом в южных регионах РФ

Авиакомпания «Азимут», являющаяся одним из ключевых перевозчиков юга России и Северного Кавказа, сообщила о существенном дефиците авиационного топлива и резком росте закупочных цен в ряде регионов ЮФО. Перевозчик обратился в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать экстренное вмешательство Министерства энергетики в ситуацию с поставками авиакеросина, пишет «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным компании, с начала июня средняя стоимость авиакеросина в России выросла более чем на 17%, тогда как фактические объемы поставок сократились примерно на треть от предусмотренных контрактами. Наиболее заметный рост зафиксирован в аэропорту Махачкалы, где стоимость топлива увеличилась на 64%, достигнув 157 тыс. руб. за тонну без учета НДС.

Как отмечает перевозчик, перебои с поставками начались в первой половине июня после уведомления со стороны одного из ключевых поставщиков о сокращении объемов отгрузок приблизительно на 30%. В качестве причины были названы форс-мажорные обстоятельства на ряде нефтеперерабатывающих предприятий, приведшие к снижению предложения топлива на внутреннем рынке.

Попытки найти альтернативные источники поставок, как утверждает компания, не дали ожидаемого результата: часть запросов осталась без ответа, а предлагаемые условия оказались существенно дороже плановых показателей.

В «Азимуте» связывают ситуацию с перераспределением сырьевых потоков, плановыми и внеплановыми работами на нефтеперерабатывающих заводах, а также логистическими ограничениями. При этом в компании обращают внимание, что рост внутренних цен происходит на фоне снижения мировых котировок авиационного топлива.

Наиболее сложная ситуация, по данным перевозчика, сложилась в аэропортах Махачкалы и Минеральных Вод, являющихся важными точками маршрутной сети компании. По отдельным направлениям расходы на топливо, как утверждается, уже превысили доходы от реализации авиабилетов.

Основанная в 2017 году авиакомпания «Азимут» выполняет более 50 внутренних рейсов, а также международные перевозки, используя парк самолетов Sukhoi Superjet 100.