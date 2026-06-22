В Краснодаре напавшего на людей в ТЦ заключили под стражу на два месяца

Первомайский районный суд Краснодара заключил под стражу 19-летнего обвиняемого в нападении на посетителей торгового центра West Moll. В результате случившегося погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 августа 2026 года.

По данным следствия, 20 июня обвиняемый, находясь в здании ТЦ на территории Краснодара, без каких-либо причин напал на посетителей, нанося им удары ножами. От полученных травм 41-летняя женщина скончалась, еще несколько человек получили ранения.

Обвинение предъявлено по п. «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Александр Воевода, обезвредивший вооруженного нападавшего в одном из торговых центров Краснодара, получит премию Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Алина Зорина