МЦУ: В Краснодаре работают 55 АЗС, часть заправок ограничила отпуск топлива

В Краснодаре 28 июня работают 55 автозаправочных станций. Об этом сообщили в Муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным МЦУ, бензин АИ-92 доступен на 41 АЗС, АИ-95 — на 40, АИ-100 — на 41, дизельное топливо — на 45. При этом 47 АЗС временно не отпускают топливо, а еще восемь закрыты на ремонт и ребрендинг. На ряде заправок действуют ограничения по отпуску топлива — только в бак автомобиля. Мэрия призвала водителей не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.

В начале июня Министерство энергетики России сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний ТЭК для урегулирования проблем с поставками топлива в южных регионах. Основной причиной сложившейся ситуации ведомство назвало атаки на объекты топливно-энергетического комплекса.

Власти Кубани ранее сообщали, что не принимали решений об ограничении продажи топлива. Возможные ограничения на реализацию бензина вводят сами владельцы АЗС — в связи с ремонтными работами и логистикой поставок на фоне искусственного ажиотажа.

Как писал «Ъ-Кубань», в Новороссийске днем 27 июня на всех работающих автозаправочных станциях ввели ограничения на отпуск топлива. Бензин и дизельное топливо продавали только в топливные баки автомобилей с лимитом от 20 до 100 л на одну машину.

Аналогичные временные ограничения установили в Сочи. По информации мэрии курорта, из 58 городских АЗС работают 45, при этом бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на всех действующих станциях, а дизельное топливо — на 44.

Подробнее — читайте в материале «Залить бы баки»

Анна Гречко