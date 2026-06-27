В Сочи временно установили ограничения на продажу топлива

Администрация Сочи уведомила в своем Telegram-канале о введении временных ограничений на отпуск топлива в связи с ростом туристического потока и увеличением спроса на горючее. По данным мэрии курорта, сейчас из 58 автозаправочных станций города работают только 45. Бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на всех действующих АЗС, дизельное топливо — на 44 из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В администрации пояснили, что восемь автозаправочных станций сетей «Газпромнефть» и «НТК» временно не отпускают топливо. Причиной стали особенности логистики поставок: в первую очередь нефтепродукты направляются на станции «Газпрома», после чего распределяются между партнерскими сетями.

Временно не работают АЗС на улицах Урожайной, Декабристов, Калараша, Виноградной, Кирпичной, Батумском и Сухумском шоссе, а также в микрорайоне Нижняя Хобза. Для каждой из них определены ближайшие альтернативные заправочные станции, где автомобилисты могут приобрести топливо.

Кроме того, еще пять АЗС сетей «Роснефть» и «Лукойл» закрыты из-за проведения плановых ремонтных работ и ребрендинга. Ограничения затронули заправки в поселках Якорная Щель и Беранда, а также объекты на улицах Виноградной, Авиационной и Батумском шоссе.

На фоне возросшего спроса введены лимиты на объем топлива, отпускаемого одному покупателю. На заправках «Роснефти» можно приобрести до 50 литров бензина и до 250 литров дизельного топлива. На АЗС «Лукойла» максимальный объем составляет 20 литров бензина и 60 литров дизеля, а на станциях «Газпромнефти» и «Газпрома» — до 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Сохраняется запрет на отпуск горючего в канистры и другую тару.

Как подчеркнули в мэрии, запасов топлива достаточно для обеспечения потребностей курорта. Власти заверили, что ситуация находится под контролем, и призвали жителей и туристов не создавать ажиотажный спрос, приобретая топливо сверх необходимого объема. О любых изменениях обещают информировать дополнительно.

Министерство энергетики России в начале июня сформировало отраслевой штаб с участием крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса для координации поставок топлива в южные регионы. Основной задачей штаба является обеспечение стабильной работы отрасли. В министерстве отмечали, что перебои с поставками в ряде субъектов связаны с последствиями атак на объекты ТЭК.

Анна Гречко