В Новороссийске ограничения на продажу топлива ввели на всех работающих АЗС

В Новороссийске на всех работающих автозаправочных станциях ввели ограничения на отпуск топлива. Бензин и дизельное топливо продают только в топливные баки автомобилей с лимитом от 20 до 100 литров на одну машину, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным мониторинга управления торговли и потребительского рынка на 10:00 27 июня, в городе проверили 17 АЗС. Топливо имелось в наличии на 10 из них, еще семь временно не осуществляли отпуск горючего. Власти указали, что рядом с закрытыми станциями продолжают работать АЗС на улицах Куникова, Малоземельской, Суворовской, Золотая Рыбка, а также в районах Гайдука и Владимировки.

Администрация призвала жителей не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок. Мониторинг работы АЗС продолжается.

Ранее аналогичные временные ограничения ввели в Сочи. По информации мэрии курорта, из 58 городских АЗС работают 45, при этом бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на всех действующих станциях, а дизельное топливо — на 44.

Анна Гречко