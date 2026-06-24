В Анапе после восстановительных работ для отдыха доступны 84 пляжа

В Анапе завершены восстановительные работы на пляжах. Всего для жителей и туристов доступны 84 пляжные территории. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На курорте полностью восстановлены и открыты 8 км песчаных и все галечные пляжи.

24 июня введен в эксплуатацию участок береговой линии протяженностью 3,5 км — от санатория «Бимлюк» до санатория «Рябинушка». Соответствующее постановление подписано мэром города Светланой Масловой.

Ранее, 19 июня, заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. По его итогам сообщалось, что разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, еще 10 проходили экспертизу.

Он отмечал, что продолжается мониторинг акватории Черного моря и побережья Краснодарского края, случаев новых выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, на космических снимках подтвержденных пятен не выявлено. С начала работ очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно. Вывезено в специализированные организации около 185,3 тыс. т загрязненного песка и грунта, весь объем обезврежен или переведен в категорию вторичных продуктов. В ликвидации последствий ЧС задействованы 776 человек и 188 единиц техники.

Алина Зорина