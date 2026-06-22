Суд назначил условный срок экс-вице-мэру Новороссийска по делу о злоупотреблениях

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы города Роману Карагодину. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов, узнал «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nvrskadm / VK Фото: nvrskadm / VK

Как установило следствие и суд, Роман Карагодин, занимая руководящие посты в МКУ «Управление строительства» и администрации города, подписал акты приемки работ по двум крупным муниципальным контрактам — строительству блочно-модульной котельной на улице Мира и малобюджетного спортивного комплекса (II этап). При этом чиновник достоверно знал, что подрядчики — ООО «Курортстрой» и ООО «Строй-Климат» — фактически не выполнили заявленные объемы работ в полном объеме.

В результате бюджету муниципалитета был нанесен ущерб. По первому эпизоду сумма переплаты составила более 4,4 млн руб., по второму — свыше 51,9 млн руб.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, без проведения судебного следствия.

Действия Романа Карагодина квалифицированы по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) по каждому из двух эпизодов. При назначении наказания учтены смягчающие обстоятельства: наличие малолетних детей, полное признание вины, раскаяние, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Оглашая приговор, судья постановил назначить Роману Карагодину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, экс-чиновнику запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор может быть обжалован.

Роман Карагодин вступил в должность заместителя главы Новороссийска в октябре 2025 года. Ранее он возглавлял муниципальное управление капитального строительства города, а перед этим, в 2022–2024 годах, был директором водоканала в городе Шахты Ростовской области. Романа Карагодина задержали в феврале 2026 года сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Наталья Решетняк