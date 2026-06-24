Новым председателем Верховного суда Адыгеи назначен Денис Катанандов

Верховный суд Республики Адыгея возглавил Денис Катанандов, назначенный на должность указом президента РФ Владимира Путина от 9 июня 2026 года на шестилетний срок полномочий. Официальное представление состоялось сегодня в здании суда с участием первого заместителя председателя Верховного суда РФ Владимира Давыдова. Информация об этом размещена на официальном сайте исполнительных органов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт исполнительных органов Республики Адыгея Фото: Официальный сайт исполнительных органов Республики Адыгея

В мероприятии приняли участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, зампредседателя Госсовета-Хасэ республики Эдуард Цеев, главный федеральный инспектор по региону Сергей Дрокин, руководители правоохранительных органов, силовых ведомств и представители судейского сообщества республики.

Владимир Давыдов отметил высокий уровень профессионализма и организаторские способности Дениса Катанандова, выразив уверенность, что он сможет эффективно организовать работу суда и наладить взаимодействие с органами власти и обществом.

Денис Катанандов родился 15 января 1981 года в Петрозаводске, окончил юрфак Петрозаводского госуниверситета. Работал в прокуратуре, был признан лучшим следователем Карелии. В 2013 году стал судьей Верховного суда Карелии, с 2023 года до назначения в Адыгею возглавлял Петрозаводский городской суд.

Алина Зорина