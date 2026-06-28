СК России расследует атаку БПЛА на Славянск-на-Кубани, где погиб человек

Следственный комитет России сообщил о начале расследования по факту атаки беспилотников на Краснодарский край в ночь на 28 июня. Об этом заявила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным СКР, в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА погиб один человек, повреждены несколько домовладений, также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода и повреждение линии электропередачи и газовой трубы. В Красноармейском районе пострадал один мужчина, ему оказана медицинская помощь.

В ведомстве заявили, что действиям причастных будет дана правовая оценка. Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 беспилотников над регионами России, включая Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей.

Анна Гречко