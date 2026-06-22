Главные новости за 22 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Утром 22 июня у берегов Крымского полуострова сейсмологи зафиксировали серию землетрясений. По данным Крымской сейсмической сети, в Черном море произошло семь толчков, два из которых были ощутимы в Севастополе. Первый магнитудой 3,7 был зафиксирован в 06:14 мск в 26 км от города, второй магнитудой 4,4.

Первомайский районный суд Краснодара на два месяца заключил под стражу 19-летнего обвиняемого в нападении на посетителей торгового центра West Moll. В результате случившегося погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили прием детей в лагеря из соображений безопасности. Ограничения затрагивают как специализированные детские оздоровительные организации, так и другие объекты размещения, принимающие группы детей. Отдыхающих в «Артеке» детей отправляют домой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с приостановкой работы детских лагерей в Крыму до 1 сентября детей готовы принять курорты «Вита» и «Жемчужина» в Анапе.

В Крымском районе Краснодарского края после обильных осадков и подъема реки выше критических отметок построили временную дамбу. На ее сооружение потребовалось 30 тыс. мешков с песком.

С января по апрель 2026 года в Краснодарском крае возбуждено 101 уголовное дело об угоне автомобилей. Из них 16 были совершены на территории Краснодара — на одно больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Крымском районе Краснодарского края угрозы подтопления населенных пунктов нет, заявил вице-губернатор Дмитрий Маслов по итогам выездного совещания краевой комиссии по ЧС. Перелив воды через основной проран удалось остановить с помощью временной дамбы.

В поселке Супсех под Анапой при падении фрагментов беспилотников пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована с осколочным ранением.

Октябрьский районный суд Новороссийска вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы города Роману Карагодину. Чиновник признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве социальных объектов.

С 22 июня в Севастополе общественный транспорт продолжает движение даже при сигнале воздушной тревоги. Водители обязаны снижать скорость, высаживать желающих на остановках и следовать маршруту с соблюдением мер безопасности.