В Крымском районе создали временную дамбу для защиты от паводка

В Крымском районе Краснодарского края после обильных осадков и подъема реки выше критических отметок построили временную дамбу. На ее сооружение потребовалось 30 тыс. мешков с песком, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале после посещения муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

По словам главы региона, в районе хутора Западный в дамбе образовался проран длиной 100 м, сейчас его удалось сократить. Также остановлен перелив воды на сельхозугодья.

Как только погода позволила, спасатели МЧС, отряды «Кубань-СПАС», казаки, муниципальные команды и местные жители начали строить временное сооружение. Ситуацию удалось стабилизировать, сейчас она находится под контролем.

Губернатор отметил, что количество мешков с песком будет увеличиваться до тех пор, пока не восстановят основное сооружение. Для этого необходима подъездная дорога, которую обещают сделать в течение пяти дней.

Алина Зорина