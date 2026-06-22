С начала года на Кубани возбудили 101 уголовное дело об угоне автомобиля

С января по апрель 2026 года в Краснодарском крае возбуждено 101 уголовное дело об угоне автомобиля. Из них 16 были совершены на территории Краснодара — на одно больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В период с января по апрель 2025 года, по данным ведомства, было возбуждено 96 уголовных дел об угоне автомобиля. Из числа раскрытых угонов транспортных средств на территории Краснодарского края в этом году 13 были совершены несовершеннолетними или с их участием. В прошлом году за тот же период таких преступлений было 12.

Отмечается, что уголовные дела возбудили по ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).

Ранее сообщалось, что в 2025 году несовершеннолетние в Краснодарском крае совершили 140 тяжких преступлений, 117 из них носят имущественный характер. Среди наиболее частых тяжких преступлений выделяют кражи, разбои, грабежи и угоны автомобилей. В целом по итогам 2025 года число таких преступлений сократилось на 13,5% по сравнению с 2024 годом.

Алина Зорина