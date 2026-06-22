Утром сейсмологи зафиксировали семь землетрясений у берегов Севастополя
В акватории Черного моря утром было зафиксировано семь сейсмических событий, два из которых ощущались жителями Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По его словам, в 06:14 произошло землетрясение магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 км от города, а в 08:48 — магнитудой 4,4 примерно в 30 км от Севастополя. Оба события сопровождались форшоками и афтершоками.
Специалисты не исключают возможность повторных подземных толчков. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, отметив, что регулярная сейсмическая активность характерна для региона.
По данным Спасательной службы Севастополя, разрушений и повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано.