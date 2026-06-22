Утром сейсмологи зафиксировали семь землетрясений у берегов Севастополя

В акватории Черного моря утром было зафиксировано семь сейсмических событий, два из которых ощущались жителями Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, в 06:14 произошло землетрясение магнитудой 3,7 на расстоянии около 26 км от города, а в 08:48 — магнитудой 4,4 примерно в 30 км от Севастополя. Оба события сопровождались форшоками и афтершоками.

Специалисты не исключают возможность повторных подземных толчков. Власти призвали жителей сохранять спокойствие, отметив, что регулярная сейсмическая активность характерна для региона.

По данным Спасательной службы Севастополя, разрушений и повреждений инфраструктуры в городе не зафиксировано.

Вячеслав Рыжков