Жительница Анапы пострадала при падении обломков БПЛА
В поселке Супсех под Анапой при падении фрагментов беспилотников пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована с осколочным ранением. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Сейчас пострадавшей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что беспилотники упали в частном секторе.
По данным оперштаба, в результате падения фрагментов БПЛА повреждения зафиксированы по девяти адресам: выбиты окна, повреждены кровли и заборы.