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Жительница Анапы пострадала при падении обломков БПЛА

В поселке Супсех под Анапой при падении фрагментов беспилотников пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована с осколочным ранением. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сейчас пострадавшей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что беспилотники упали в частном секторе.

По данным оперштаба, в результате падения фрагментов БПЛА повреждения зафиксированы по девяти адресам: выбиты окна, повреждены кровли и заборы.

Алина Зорина

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