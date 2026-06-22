Жительница Анапы пострадала при падении обломков БПЛА

В поселке Супсех под Анапой при падении фрагментов беспилотников пострадала 58-летняя женщина. Она госпитализирована с осколочным ранением. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сейчас пострадавшей оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. Отмечается, что беспилотники упали в частном секторе.

По данным оперштаба, в результате падения фрагментов БПЛА повреждения зафиксированы по девяти адресам: выбиты окна, повреждены кровли и заборы.

Алина Зорина