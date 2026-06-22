В Крыму до сентября приостанавливают бронирование отдыха для детей

В Республике Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования и размещения детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в туристических и иных мероприятиях. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

По словам господина Аксенова, введенные ограничения затрагивают как специализированные детские оздоровительные организации, так и другие объекты размещения, принимающие группы детей.

Он призвал отнестись к мерам с пониманием, подчеркнув, что они связаны с необходимостью обеспечения общественной безопасности в текущих условиях.

Вячеслав Рыжков