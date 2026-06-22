В Севастополе общественный транспорт будет работать во время воздушной тревоги

С 22 июня в Севастополе общественный транспорт продолжает движение даже при сигнале воздушной тревоги, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев по итогам заседания правительства города. Водители обязаны снижать скорость, высаживать желающих на остановках и следовать маршруту с соблюдением мер безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При поступлении сигнала тревоги водитель должен снизить скорость до 40 км/ч в черте города и до 60 км/ч за его пределами, остановиться на ближайшей остановке, сообщить пассажирам о тревоге и предложить им пройти в укрытие. После высадки желающих — продолжить движение с ограничением скорости.

Если водитель заметил опасность для жизни пассажиров, повреждение транспорта, падение обломков или взрывоопасные предметы на пути, он обязан немедленно остановиться. Движение запрещено до устранения угрозы.

Ограничения движения на время тревоги сняты для городских и междугородних маршрутов, за исключением морского транспорта — вместо него будут работать компенсационные автобусы. Все водители государственных перевозчиков обеспечены средствами индивидуальной защиты, частным даны аналогичные рекомендации.

На заседании также приняли решение продлить работу общественного транспорта до 22:00. Как пояснил губернатор, это время последней посадки пассажиров, а не окончания движения. В первую очередь это должно обеспечить «Севэлектроавтотранс имени А.С. Круподерова», дополнительно поручено проработать вопрос с частными перевозчиками.

Кроме того, поручено обсудить с владельцами бизнеса возможность корректировки графиков работы сотрудников с учетом режима работы транспорта.

Выпускные в школах пройдут в сокращенном формате с усиленными мерами безопасности. Допуск на территорию — по заранее подготовленным спискам родителей и приглашенных. Порядок проведения проработают с каждой школой отдельно.

Алина Зорина