Детей из крымских лагерей готовы принять в Анапе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в связи с приостановкой работы детских лагерей в Крыму до 1 сентября детей готовы принять курорты «Вита» и «Жемчужина» в Анапе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам главы региона, он находится на связи с коллегами из Крыма. «Со своей стороны обеспечим все условия для комфортного и безопасного отдыха мальчишек и девчонок», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования и размещения детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, а также в иных средствах размещения для участия в туристических и иных мероприятиях.

Алина Зорина