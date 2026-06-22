В Крымском районе отсутствует угроза подтопления населенных пунктов

В Крымском районе Краснодарского края угрозы подтопления населенных пунктов нет, заявил вице-губернатор Дмитрий Маслов по итогам выездного совещания краевой комиссии по ЧС. Перелив воды через основной проран удалось остановить с помощью временной дамбы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил губернатор Вениамин Кондратьев, на месте самого большого прорана работали специалисты и волонтеры из разных муниципалитетов, сменяя друг друга. Сейчас необходимо укрепить временное сооружение. Для этого начато устройство временного пути, по которому пойдет тяжелая техника для восстановления поврежденного участка. Техническую дорогу предстоит создать максимально быстро — пока не возобновилась дождливая погода. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что ход работ будет контролироваться в ручном режиме.

По данным заместителя главы региона Дмитрия Маслова, продолжаются работы по перекачке воды из обводных каналов в Афипский сбросной канал. Идет мониторинг и обследование дамбы реки Кубань в станице Троицкой, Афипского коллектора и дороги в районе хутора Урма. Всего задействовано около 400 человек и 60 единиц техники.

Заместитель начальника краснодарского гидрометцентра Светлана Попова сообщила, что кратковременные дожди, ожидаемые с 25 июня, критически на ситуацию не повлияют. До середины июля сильной жары не прогнозируется, поэтому таяние снега в горах, которое могло бы спровоцировать паводок, пока не ожидается.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Крымском районе после обильных осадков и подъема реки выше критических отметок построили временную дамбу. На ее сооружение потребовалось 30 тыс. мешков с песком

Алина Зорина