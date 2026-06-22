В Ульяновске экс-глава азербайджанской диаспоры требует выдать удостоверение апатрида

Бывший председатель общественной организации «Ульяновская местная азербайджанская национально-культурная автономия» (прекратила деятельность 13 февраля 2026 года) Ислам Гусейнов требует признать его лицом без гражданства и выдать ему соответствующий документ. Это следует из опубликованного на сайте Ленинского районного суда Ульяновска ршения, информация о котором быстро распространилась в соцсетях и Telegram-каналах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», в октябре 2025 года стало известно, что главу азербайджанской диаспоры Ульяновской области, председателя общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия» Ислама Гусейнова лишили российского гражданства и выдворяют из страны. Как сообщила источники «Ъ-Волга», «это было совместное решение регионального УМВД и управления ФСБ по Ульяновской области».

Официально о причинах решения по выдворению ничего не сообщалось, однако собеседники «Ъ-Волга» отмечали, что «здесь нет никакой политики, чисто юридическая история, которая связана с нарушениями процедуры при получении гражданства» (российское гражданство Ислам Гусейнов получил еще в 90-е годы).

Ислам Гусейнов возглавлял национально-культурную автономию с 2005 года. До начала 2025 года был советником губернатора по вопросам национальностей. Известен как меценат, предприниматель. Принимал активное участие в решении вопросов по созданию памятника Гейдару Алиеву в Засвияжском районе Ульяновска. Является совладельцем и владельцем ряда компаний и объектов недвижимости. В 2015 году СУ СКР обвинило Ислама Гусейнова в мошенничестве в особо крупном размере при оформлении земельного участка, он был приговорен к четырем годам условно с выплатой штрафа 1 млн руб. Ислам Гусейнов за период своей деятельности в регионе пережил два покушения на его жизнь — в 2009 году (когда выслеживавший Ислама Гусейнова киллер по ошибке ранил сотрудника ульяновской таможни и его супругу) и в 2012 году, когда Ислама Гусейнова спас охранник, закрывший председателя автономии собой и погибший от пули киллера.

В решении суда говорится, что Ислам Гусейнов подал в марте этого года иск к УМВД с требованием признать незаконным бездействие ведомства, которое не выдает ему документ о том, что он является лицом без гражданства. Как заявил истец, его лишили российского гражданства, но он не может быть подвергнут выдворению, поскольку не имеет какого-либо еще гражданства. Он заявил, что запросил соответствующие службы Азербайджана о своем статусе, и они ему ответили, что действительно он не имеет гражданства Азербайджана. В связи с этим он в конце октября, предоставив необходимые документы, просил УМВД выдать ему документ лица без гражданства, но ведомство до сих пор этого не сделало, ссылаясь на то, что не получило ответа от официальных органов Азербайджана на свои запросы.

Суд оставил иск Ислама Гусейнова без удовлетворения, посчитав, что УМВД предприняло необходимые меры, а выдать документ на основании справок, представленных истцом, не имеет права.

Согласно российскому законодательству, статус лица без гражданства (апатрида) позволяет такому лицу проживать в РФ и пользоваться всеми правами и исполнять все обязанности за исключением возможности работы в госструктурах, участия в выборах и прохождения военной службы. МВД выдает такому человеку временное удостоверение личности лица без гражданства, которое для апатрида выполняет роль основного удостоверения личности в РФ и действует 10 лет.

Сергей Титов, Ульяновск